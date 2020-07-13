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Разбитую спортивную площадку на Ключевой планируют восстановить за счет программы местных инициатив

Новости. Общество
15:20, 14 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Власти Петрозаводска подсказали горожанам, как реконструировать заброшенную спортплощадку на улице Антонова.

По инициативе депутата Петросовета Александра Антипова сегодня состоялось выездное совещание во дворах домов 6 и 8 А по улице Антонова. Представители администрации города вместе с активными жителями Ключевой обсудили судьбу заброшенной спортивной площадки, которая не пустует. Детям больше негде играть в футбол и волейбол. Они вынуждены пользоваться старой площадкой, где нет уже ни ворот, ни баскетбольных колец, а ограждение частично отсутствует. Разросшиеся на площадке деревья также могут быть небезопасны для детей.

"Уже второй год работаем с администрацией города по вопросу возможного ремонта или реконструкции спортивной площадки, которая была построена вместе с микрорайоном в 70-х годах прошлого века. Раньше здесь ребята играли и зимой, и летом. Сам проживал в соседнем дворе и постоянно пропадал на площадке. И сегодня есть огромное желание восстановить спортобъект. Дети должны иметь возможность играть, чтобы мячи не вылетали сквозь дыры в ограждении. Здесь необходимо установить освещение и сделать менее травматичное покрытие", – считает депутат Александр Антипов.

Представители администрации поддержали парламентария и инициативных жителей Ключевой. По словам руководителя управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, в настоящее время в микрорайоне есть только одна спортивная площадка в парке "Петровский родник". Универсальная площадка для игровых видов спорта на улице Антонова будет востребована жителями Ключевой. А чтобы реализовать этот проект, горожанам необходимо принять участие в программе местных инициатив.

"Отбор проектов, участвующих в заявочной кампании 2021 года, пройдет в ноябре. У жителей Ключевой есть все шансы победить. Проект спортивной площадки действительно актуален и, думаю, что он найдет поддержку у горожан. А помощь при подготовке документов мы окажем", – отметила Анна Дудырина.

По мнению председателя комитета ЖКХ Андрея Бекелева, самое главное начать подготовку территории: снести аварийные деревья, сделать ограждение, уложить покрытие. 1 млн 600 тыс. рублей, которые смогут получить жители Ключевой под проект в случае победы в конкурсном отборе по ПМИ, для этого достаточно.

"Начинку площадки можно модернизировать с помощью других программ. Это может быть и второй этап ПМИ, и другие программы по благоустройству и развитию спортивной инфраструктуры", – уверен Андрей Бекелев.

Инициативные горожане согласились с доводами представителей администрации города и Петросовета. Они намерены подать заявку на участие в программе, которая предусматривает софинасирование со стороны граждан – 10 процентов.

"Можно попробовать. Это реально. Свой двор мы уже привели в порядок по программе "Комфортная городская среда". Теперь займемся спортивной площадкой", – сказала старшая уполномоченная по дома 8 А по улице Антонова Любовь Калинина.

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