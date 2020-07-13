Разбитую спортивную площадку на Ключевой планируют восстановить за счет программы местных инициатив

Власти Петрозаводска подсказали горожанам, как реконструировать заброшенную спортплощадку на улице Антонова.

По инициативе депутата Петросовета Александра Антипова сегодня состоялось выездное совещание во дворах домов 6 и 8 А по улице Антонова. Представители администрации города вместе с активными жителями Ключевой обсудили судьбу заброшенной спортивной площадки, которая не пустует. Детям больше негде играть в футбол и волейбол. Они вынуждены пользоваться старой площадкой, где нет уже ни ворот, ни баскетбольных колец, а ограждение частично отсутствует. Разросшиеся на площадке деревья также могут быть небезопасны для детей.

"Уже второй год работаем с администрацией города по вопросу возможного ремонта или реконструкции спортивной площадки, которая была построена вместе с микрорайоном в 70-х годах прошлого века. Раньше здесь ребята играли и зимой, и летом. Сам проживал в соседнем дворе и постоянно пропадал на площадке. И сегодня есть огромное желание восстановить спортобъект. Дети должны иметь возможность играть, чтобы мячи не вылетали сквозь дыры в ограждении. Здесь необходимо установить освещение и сделать менее травматичное покрытие", – считает депутат Александр Антипов.

Представители администрации поддержали парламентария и инициативных жителей Ключевой. По словам руководителя управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, в настоящее время в микрорайоне есть только одна спортивная площадка в парке "Петровский родник". Универсальная площадка для игровых видов спорта на улице Антонова будет востребована жителями Ключевой. А чтобы реализовать этот проект, горожанам необходимо принять участие в программе местных инициатив.

"Отбор проектов, участвующих в заявочной кампании 2021 года, пройдет в ноябре. У жителей Ключевой есть все шансы победить. Проект спортивной площадки действительно актуален и, думаю, что он найдет поддержку у горожан. А помощь при подготовке документов мы окажем", – отметила Анна Дудырина.

По мнению председателя комитета ЖКХ Андрея Бекелева, самое главное начать подготовку территории: снести аварийные деревья, сделать ограждение, уложить покрытие. 1 млн 600 тыс. рублей, которые смогут получить жители Ключевой под проект в случае победы в конкурсном отборе по ПМИ, для этого достаточно.

"Начинку площадки можно модернизировать с помощью других программ. Это может быть и второй этап ПМИ, и другие программы по благоустройству и развитию спортивной инфраструктуры", – уверен Андрей Бекелев.

Инициативные горожане согласились с доводами представителей администрации города и Петросовета. Они намерены подать заявку на участие в программе, которая предусматривает софинасирование со стороны граждан – 10 процентов.

"Можно попробовать. Это реально. Свой двор мы уже привели в порядок по программе "Комфортная городская среда". Теперь займемся спортивной площадкой", – сказала старшая уполномоченная по дома 8 А по улице Антонова Любовь Калинина.