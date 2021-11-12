Разбитый каток на площади Кирова в Петрозаводске обещают выровнять

Отсутствие качественного льда на мобильном катке на Рожественской ярмарке объясняют резким перепадом температур.

Напомним, петрозаводчане пожаловались на состояние катка, который открылся 24 декабря на площади Кирова. Ледовое покрытие оказалось в ямах и трещинах. Кататься на катке нельзя ни любителям, ни спортсменам.

Как сообщили читатели «Столицы на Онего», в этом году подложка на катке сделана из песка, поэтому качество люда оставляет желать лучшего. Но Минобразования и спорта опровергли эту версию.

«Технология использовалась такая же, как и в прошлом, и позапрошлом годах. Все что нужно положили. Возникли проблемы из-за резкого скачка температур в выходные. Лед сегодня не соответствует должному качеству. Но ежедневно в рамках технологических перерывов каток дозаливают, ровняют ледовую основу», — рассказали в пресс-службе Минобразования и спорта республики.

Ранее в мэрии сообщили, где появятся ледовые площадки для массовых катаний. Катки появятся у школы № 7, 11, 19, 32, 33, 34, 35,39, лицеев № 1 и № 13 и в Губернаторском парке.