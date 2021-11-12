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Разбитый каток на площади Кирова в Петрозаводске обещают выровнять

Новости. Общество
14:31, 27 Декабря 2021
фото: паблик Спорт - норма жизни Карелия

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Отсутствие качественного льда на мобильном катке на Рожественской ярмарке объясняют резким перепадом температур.

Напомним, петрозаводчане пожаловались на состояние катка, который открылся 24 декабря на площади Кирова. Ледовое покрытие оказалось в ямах и трещинах. Кататься на катке нельзя ни любителям, ни спортсменам.

Как сообщили читатели «Столицы на Онего», в этом году подложка на катке сделана из песка, поэтому качество люда оставляет желать лучшего. Но Минобразования и спорта опровергли эту версию.

«Технология использовалась такая же, как и в прошлом, и позапрошлом годах. Все что нужно положили. Возникли проблемы из-за резкого скачка температур в выходные. Лед сегодня не соответствует должному качеству. Но ежедневно в рамках технологических перерывов каток дозаливают, ровняют ледовую основу», — рассказали в пресс-службе Минобразования и спорта республики.

Ранее в мэрии сообщили, где появятся ледовые площадки для массовых катаний. Катки появятся у школы № 7, 11, 19, 32, 33, 34, 35,39, лицеев № 1 и № 13 и в Губернаторском парке.

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Комментарии

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zanoza
2021-12-27 15:52:09
Во всём виноваты погодные условия :) Отличная отмазка!
кир
2021-12-27 14:48:49
Пофиг совсем. Это рабочий момент и не надо истерить.
Гость
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