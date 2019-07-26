Разбитый ларек демонтируют на Древлянке

Хозяев киоска на бульваре Интернационалистов просят освободить незаконно занятый земельный участок, пишет администрация Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцам самовольно установленного металлического киоска, расположенного в районе дома №3-а по бульвару Интернационалистов, своими силами и средствами до 9 августа произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.