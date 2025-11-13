Разбившемуся в Карелии истребителю оставалось долететь менее километра до посадки

Эксклюзивные подробности крушения военного самолёта «Столица на Онего» узнала на месте происшествия.
Истребитель Су-30, потерпевший крушение в Прионежском районе Карелии, не долетел до взлётно-посадочной полосы менее километра, сообщил «Столице на Онего» информированный источник. Воздушное судно шло на посадку.
Сейчас территория, на которой разбился самолёт, полностью оцеплена, туда никого не пускают. На месте трагедии побывал глава республики Артур Парфенчиков. По нашим данным, он уже уехал.
Напомним, сегодня, 13 ноября, около 19:00 на территории лесного массива вблизи аэропорта «Петрозаводск» упал военный самолёт. Как сообщили в Минобороны России, судно выполняло плановый учебно-тренировочный полёт. При крушении истребителя погибли двое военнослужащих 159 авиационного истребительного полка.
Согласно данным председателя Госкомитета Карелии по безопасности населения Олега Полякова, среди местных жителей пострадавших нет.
Экстренные службы, прибывшие к месту трагедии, продолжают работу.