Разбившиеся в аварии грузовики перегородили трассу под Петрозаводском (ФОТО)

Массовое ДТП произошло в Прионежском районе.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось фото аварии на трассе «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок (подъезд к Петрозаводску)». На фотографиях видны 2 грузовика, вставшие поперек трассы, а также два легковых автомобиля.

По словам автора поста, авария произошла сегодня, 13 марта, утром, недалеко от села Деревянного, в сторону Педасельги.

Позже в том же паблике появились еще фото аварии, с указанием количества участвовавших в аварии автомобилей — двух грузовиков и двух легковых машин.

Как нам уточнили в ГИБДД Карелии, сведения о пострадавших не поступали. Все участники ДТП самостоятельно покинули место аварии.

Ранее, 12 марта, но той же трассе в кювет вылетел отечественный внедорожник.