Разборки местных снегирей показала жительница Петрозаводска

В объектив фотокамеры попали красногрудые пернатые.

Фотографии снегирей в момент выяснения птичьих отношений опубликовали в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

Напряженный момент общения двух снегирей подловила жительница карельской столицы и запечатлела на фото.

«Разборки местных снегирей в окрестностях Петрозаводска», — написали в сети.

На фото видно, что встреча двух пернатых проходит очень эмоционально. Один из снегирей распростер крылья, а его красногрудый визави сильно распахнул клюв.

Ранее в Минприроды Карелии рассказали о птицах, чье пение похоже на металлический скрип.