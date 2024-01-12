Разборки местных снегирей показала жительница Петрозаводска

В объектив фотокамеры попали красногрудые пернатые.
Фотографии снегирей в момент выяснения птичьих отношений опубликовали в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
Напряженный момент общения двух снегирей подловила жительница карельской столицы и запечатлела на фото.
«Разборки местных снегирей в окрестностях Петрозаводска», — написали в сети.
На фото видно, что встреча двух пернатых проходит очень эмоционально. Один из снегирей распростер крылья, а его красногрудый визави сильно распахнул клюв.
Ранее в Минприроды Карелии рассказали о птицах, чье пение похоже на металлический скрип.
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