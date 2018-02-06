Гипермаркет ЦСК раздаст 100 миллионов ЦСК-рублей

Сеть строительных гипермаркетов ЦСК запускает 10 февраля грандиозную акцию "ЦСК деньги".

В ходе акции планируется раздать около 100 миллионов ЦСК-рублей.

ЦСК-деньги – это купоны с установленным номиналом ЦСК-рублей. В первые дни каждый может получить по 15 тысяч ЦСК-рублей. Вы можете получить ЦСК-деньги в любом из гипермаркетов ЦСК на аукционных стойках при входе, а также перейдя по ссылке на сайте c-s-k.ru с 10 по 25 февраля, а воспользоваться до 28 февраля 2018г.

Получите купон и оплатите им часть покупки, получив скидку. Сумма скидки соответствует номиналу купона, но не может быть более 20% от стоимости товара (подробные условия предоставления скидки по купону "ЦСК-деньги" уточняйте в гипермаркетах ЦСК или на сайте c-s-k.ru).

Торопитесь, не откладывайте получение купонов на последний день, с каждым днем будем выдавать все меньше и меньше ЦСК-рублей. Количество ЦСК-денег ограничено.

Вы можете получить купоны следующего номинала:

15000 ЦСК рублей – с 10 по15 февраля

14 000 ЦСК рублей - 16 февраля

13 000 ЦСК рублей - 17 февраля

12 000 ЦСК рублей - 18 февраля

11 000 ЦСК рублей - 19 февраля

10 000 ЦСК рублей - 20 февраля

9 000 ЦСК рублей - 21 февраля

8 000 ЦСК рублей - 22 февраля

7 000 ЦСК рублей - 23 февраля

6 000 ЦСК рублей - 24 февраля

5 000 ЦСК рублей - 25 февраля

Скидка предоставляется при предъявлении купона на кассе, в момент оплаты. Распространяется на покупки, совершенные как в гипермаркетах ЦСК, так и в интернет-магазине на сайте c-s-k.ru.

*Реклама. Не является платёжным средством, ценной бумагой, валютой, в том числе денежным знаком Центрального Банка РФ. ЦСК-деньги - купон на получение скидки на покупку товаров в гипермаркетах ЦСК Петрозаводска в соответствии с номиналом купона, но не более 10 % от стоимости товара. На некоторые товары предоставляется скидка 20%. Список таких товаров (со скидкой 20 % можно уточнить в гипермаркетах ЦСК. Суммирование нескольких купонов не допускается. Купон изымается для получения скидки, может быть использован только один раз и полностью, сдача с купона и денежный эквивалент не выдается. Скидка по купону не суммируется с другими скидками, предоставляемыми в гипермаркетах ЦСК, в том числе со скидкой по картам "Скидка+бонус" и не действует на товары, отмеченные желтыми ценниками. Общий срок проведения акции и действия купона ограничен. Подробности об организаторе акции "ЦСК Деньги", о правилах и сроках её проведения, об условиях участия и размере скидки Вы можете узнать на сайте c-s-k.ru или в гипермаркетах ЦСК.

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