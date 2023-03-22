Мороз и оттепель: погода разделила Карелию пополам

На севере Карелии стоят морозы, на юге - оттепель, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В Карелии утром 23 марта наблюдаются «температурные качели», погода разделила территорию республики ровно пополам, сообщили нашему изданию в карельском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



На севере Карелии этим утром наблюдаются минусовые температуры, вплоть до Сегежского района. Холоднее всего сейчас в Лоухском районе - до -9°С.



Начиная с Медвежьегорского района, температуры ушли «в плюс». Так, в Медгоре +2°С, в Петрозаводске и Олонце +4°С.



По данным паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», теплее всего сейчас в Сортавале - плюс 5,1°С.



Как «Столице на Онего» сообщили в карельском ЦГМС, в ближайшие дни «температурные качели» продолжатся. В республику придут несколько атлантических циклонов, которые принесут осадки, от дождя до мокрого снега.









