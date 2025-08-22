Разделяющему традиционные ценности британцу разрешили проживать в Карелии

Гражданин Великобритании, разделяющий традиционные ценности, получил разрешение на временное проживание в РФ, сообщили в полиции Карелии.

В МВД Карелии выдали разрешение на временное проживание гражданину Великобритании, разделяющему традиционные ценности. Разрешение было выдано в соответствии с Указом Президента РФ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Ирвин Бен Джеймс приехал в Россию в 2014 году изучать русский язык и тут встретил Татьяну, преподававшую язык английский. Вскоре пара поженилась, свадьба состоялась на родине невесты, в Петрозаводске.

Затем пара работала в Китае, а после вернулась в Россию. Муж с женой поддержали традиционные ценности – создание крепкой семьи, патриотизм, гражданственность, справедливость.

В итоге британцу было выдано разрешение на временное проживание в РФ и виза временно проживающего лица. Ирвин Бен Джеймс, получивший разрешение за два месяца, и его супруга Татьяна искренне поблагодарили сотрудников УВМ МВД Карелии. за помощь в оформлении документов.