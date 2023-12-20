Раздельный сбор отходов стал доступен половине жителей Карелии меньше, чем за год

Уже у 52% населения республики есть возможность разделять отходы в шаговой доступности.

Первые контейнеры для сухих отходов появились в Петрозаводске в марте этого года, рассказали в региональном Минприроды.



В регионе установлен 1 061 контейнер для сбора вторсырья: в Петрозаводске, Суоярви, Прионежском и Пряжинском районах. В прошлом году по субсидии из федерального бюджета в Минприроды Карелии закупили 2,5 тысячи контейнеров.



Напомним, в нашем регионе вывоз и накопление отходов идут в два потока — работают машины для смешанных и для раздельно собранных ТКО.



1 апреля карельский экологический оператор совместно с группой «ЭкоЛайн» открыл первую в республике промышленную сортировку мощностью 25 тысяч тонн в год. За время работы на нее поступило 1 546 тонн отходов, из которых 880 тонн вторсырья получили «вторую жизнь».



Переработанное сырье используется для производства стеклянной тары, посуды и стекловаты, упаковочного картона, крафт пакетов, флисовой одежды и прочих вещей.



В планах регоператора увеличить мощность сортировочного объекта и ввести отдельную линию для сортировки смешанных отходов.