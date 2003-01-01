РЕКЛАМА
Раздельный сбор отходов в Петрозаводске работает по новой схеме
Сегодня 09:31 Общество
Новый руководитель КЭО рассказал, что происходит с раздельным сбором в Петрозаводске.

фото: © КЭО

Желтые контейнеры продолжают вывозить с площадок в Петрозаводске. Как пояснили «Столице на Онего» в мэрии, их свозят на территорию предприятия «Автоспецтранс» для ревизии состояния в связи с превышением предусмотренного срока эксплуатации. Вернут ли их обратно, непонятно. Конкретного ответа никто не дает. Видимо, в планах принимать отходы раздельно на установленных сортировочных станциях. По крайней мере сейчас работает именно такая схема, подтвердил руководитель КЭО Александр Федоричев в интервью интернет-изданию «Ника Плюс».

— Что касается раздельного сбора отходов, то он пока в Петрозаводске, где с площадок увезли желтые контейнеры, работает по новой схеме. В карельской столице три экостанции: у супермаркетов на Комсомольском проспекте, улице Казарменской и Ленинградской. Географию экостанций будут расширять, раздельный сбор ТКО будет развиваться, — пообещал новый гендиректор КЭО.

Ранее в мэрии сообщили, что рассматривают вопрос появления экостанции на Ключевой. Напомним, сейчас в городе четыре таких площадки. Это точки на ул. Казарменской, около гипермаркета «Магнит Семейный», на парковках около гипермаркетов «Лента» на Комсомольском проспекте и Ленинградской улице, у торгово-развлекательного комплекса «Лотос Plaza». Сейчас из-за отсутствия жеотых контейнеров они тоже наполняются быстро. Чиновники заверили, что увеличат частоту вывоза до двух раз.  

Напомним, ранее «Столица на Онего» уже писала, что в Петрозаводске убирают желтые контейнеры. По словам чиновников, делают это  в связи с многочисленными жалобами жителей на их неудовлетворительное состояние. По словам чиновников, в экостанциях сырье сохраняет свои потребительские свойства, вне зависимости от погодных условий и дает более качественный выход ВМР (вторичных материальных ресурсов). Добавим, что свою позицию на городской планерке в начале декабря высказала глава города. По ее словам, большинство горожан рады тому, что контейнеры убрали. Но в соцсетях жители просят вернуть ящики. Много лет они сортировали отходы и хотят продолжать это делать. Система с желтыми контейнерыми, которые расположены у дома, была для них удобнее. 

Напомним, раздельный сбор в Петрозаводске начался в 2023 году, когда была открыта сортировочная станция и установлены желтые контейнеры. До этого вторсырье принимали волонтеры проекта «Сбормобиль». Добавим, что в этом году инвестор — компания «Эколайн» — покинул Карелию. В связи с этим и возникли сложности в реализации проекта. 

