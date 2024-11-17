Разъезжаясь с фурой, легковушка улетела в кювет в одном из районов Карелии

Дорожная авария произошла в Муезерском районе.

О происшествии с отечественным автомобилем рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Так, авария произошла 14 ноября в 15.30 на 107 километре автодороги, между поселками Тикша и Ледмозеро в Муезерском районе. Там при разъезде с встречной фурой автомобиль LADA Priora, которым управлял 38-летний водитель, прижался к краю дороги. Легковой автомобиль занесло, и он съехал в кювет.

Позднее, 16 ноября, водитель отечественного авто самостоятельно обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливают госавтоинспекторы.