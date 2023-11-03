«Разговор получился горячим и конструктивным»,—Колыхматова обсудила с депутатами транспортную проблему

Врио мэра Петрозаводска и депутаты Петросовета обсудили транспортную инициативу.

Как в личном профиле рассказала врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова, 7 ноября прошла встреча с депутатами Петросовета: обсудили инициативу по транспорту.

«Разговор получился горячим и конструктивным», — написала Колыхматова.

По словам градоначальницы, депутаты как никто прочувствовали результаты пилотного проекта транспортной реформы: они признались, что количество жалоб из СКЗ, Птицефабрики, Соломенного, Сулажгоры снизилось в разы, а жители отдаленных районов благодарят за то, что их, наконец, услышали.

Депутат Наталья Подгорная особо подчеркнула доступность новых автобусов для маломобильных граждан и мам с колясками. По ее словам, в перспективе низкопольный транспорт должен быть на всех маршрутах.

Инна Колыхматова обратилась к депутатам с просьбой активно рассказывать избирателям об инициативе, призвать их поддержать ее на портале «Активный горожанин». Выразить поддержку транспортной реформе можно по ссылке. Для голосования необходимо ввести свои логин и пароль от Госуслуг.

«Для тех же, кто предпочитает традиционные способы выражения поддержки, можно прийти в здание администрации и оставить подпись. Там же можно взять образцы бланков для сбора подписей, например, среди соседей или коллег», — написала градоначальница.