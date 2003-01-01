«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с осени

Пилотный проект запустят в нескольких регионах.

С сентябр в российских детских садах запустят пилотный проект занятий «Разговоры о важном». Программа, которая уже работает в школах с 2022 года, теперь будет адаптирована для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщает Министерство просвещения РФ.

Эксперимент пройдет в 100 дошкольных учреждениях 22 регионов: в Москве, Воронежской области, Краснодарском крае, Челябинской, Тюменской, Свердловской, Иркутской, Томской, Омской, Новосибирской, Калининградской, Нижегородской, Вологодской, Амурской, Самарской и Запорожской областях. Также эксперимент проведут в Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Луганской и Донецкой народных республиках, Пермском и Красноярском краях. Карелии в этом списке нет.

Как отметили в Минпросвещения, все темы будут подаваться в увлекательной форме, соответствующей возрасту дошкольников. По информации ведомства, «Разговоры о важном» для дошкольных организаций включают комплект методических материалов. Он поможет воспитателям в доступной форме проводить с детьми занятия по таким темам, как важность семьи и дружбы, формирование навыков общения, развитие нравственных качеств (доброта, честность, справедливость, милосердие), а также воспитывать уважение к культуре и истории России, любовь к Родине.