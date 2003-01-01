Реклама на сайте
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Новости

Женщина погибла в ДТП в Муезерском районе

14:10

В Суоярви на маршруте «Петрозаводск – Суоярви» появилась новая остановка

13:40

«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с осени

13:10

Билайн демонстрирует уверенный рост и сильные финансовые показатели

12:59

В Прионежском районе мужчина ударил ножом своего приятеля из-за ревности

12:50

«Никто не верил в чудо» в Карелии врачи спасли пациента с тяжелыми травмами головы

12:30

Некоторым бюджетникам повысят зарплаты

12:10

Пьяный житель Муезерского района украл у своего приятеля банковскую карту

11:50

Стены спортивной школы в Олонце украсили муралом

11:30

На дорогах Карелии пройдут массовые проверки водителей

11:00

В карельском Заонежье снимают реалити-шоу «Цивилизация»

10:15

В Петрозаводске задержали молодого наркоторговца

09:50

Открыто раннее бронирование квартир в еще одном доме в «Talojarvi. Город у воды»

09:25

Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 25 человек

09:20

В Карелии собирают деньги на лечение укушенного энцефалитным клещом мальчика

09:00

В Карелии несмотря на отсутствие лесных пожаров сохранен противопожарный режим

08:00

В Кеми закрылись все магазины «Олонии»

07:40

Совхозы Карелии увеличили заготовку кормов

07:20

В Медвежьегорске горел грузовой автомобиль

07:00

Клещи в Карелии за неделю покусали 35 человек

06:40

Минпросвещения опубликовало календарь школьных каникул на 2025-2026 учебный год

00:17

Финляндия за два года выдала только три разрешения для пересечения границы

20:45

Тело 32-летнего мужчины со шрамами нашли в Неве, а не в Карелии

20:00

Небольшой дождь: прогноз погоды на 19 августа

18:30

С 1 сентября пособие по беременности для карельских студенток вырастет до прожиточного минимума

18:00

В Питкярантском районе пенсионерка пострадала в аварии с мотоциклом

17:10

Для тушения свалки в Кондопоге будут перекапывать весь мусорный полигон

17:00

Подопечный фонда «Защитники Отечества» в Карелии получил современное устройство для незрячих

16:40

В аварии в Прионежском районе пострадали четыре человека

16:10

В Олонце мужчина украл и продал велосипед местного жителя

15:40

Жалобы на детскую площадку в Петрозаводске дошли до Бастрыкина

15:10

«Бог не любит боязливых»: как две приемные дочки изменили мир семейной пары из Петрозаводска

14:50

Россельхознадзор установил, что свалка мертвой форели в карельском Приладожье загрязняла почву

14:30

Карелия опустилась на 40 место в рейтинге регионов с высокими зарплатами

14:15

Пенсионерка из Медвежьегорского района потеряла 45 тысяч рублей из-за мошенников

14:00

В Карелии потушили все лесные пожары

13:40

Полиция пресекла два водных нарушения на Ладожском озере

13:20

Группа подростков устроила драку в центре Петрозаводска

13:00

Петрозаводчанка по совету афериста перевела 400 тысяч рублей в Центральную Азию

12:30

В Петрозаводске в аварии пострадали два человека

12:10

При взрыве на заводе в Рязанской области погибло по меньшей мере 20 человек

11:50

Музейный комплекс «Саур-Могила» на 50 рублях: Банк России представил новую памятную монету

11:25

«Единая Россия» выявит передовой опыт работы с населением через конкурс «Народный депутат»

11:20

В городе Сортавала новые дома строят в историческом стиле

11:15

На трассе в Карелии легковой автомобиль сбил женщину и вылетел в кювет

11:05

Петрозаводчанка поверила мошенникам и потеряла 40 тысяч рублей

10:50

В Карелии ищут мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах

10:30

Жителей Лахденпохья приглашают на легкоатлетическую эстафету

10:14

В Олонецком районе продавец обокрал пенсионера и купил на вырученные деньги наушники

09:50

В Карелии горели две бани

09:25

В России изменятся правила посадки на поезда дальнего следования

09:00

В Карелии два ребенка заразились боррелиозом после укусов клещей

08:30

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным

08:00

Магнитная буря ожидается на Земле во вторник

07:40

Медвежьи шалости зафиксировала фотоловушка на границе Карелии

07:20

С погибшим на СВО бойцом простились в Олонецком районе Карелии

07:00

В Петрозаводск доставили Пояс Пресвятой Богородицы

06:40

Врач предостерегла от употребления кофе с определенными десертами

00:10
«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с осени
Сегодня 13:10 Общество
Поделиться

Пилотный проект запустят в нескольких регионах.

фото: © Unsplash

С сентябр в российских детских садах запустят пилотный проект занятий «Разговоры о важном». Программа, которая уже работает в школах с 2022 года, теперь будет адаптирована для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщает Министерство просвещения РФ.

Эксперимент пройдет в 100 дошкольных учреждениях 22 регионов: в Москве, Воронежской области, Краснодарском крае, Челябинской, Тюменской, Свердловской, Иркутской, Томской, Омской, Новосибирской, Калининградской, Нижегородской, Вологодской, Амурской, Самарской и Запорожской областях. Также эксперимент проведут в Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Луганской и Донецкой народных республиках, Пермском и Красноярском краях. Карелии в этом списке нет.

Как отметили в Минпросвещения, все темы будут подаваться в увлекательной форме, соответствующей возрасту дошкольников.  По информации ведомства, «Разговоры о важном» для дошкольных организаций включают комплект методических материалов. Он поможет воспитателям в доступной форме проводить с детьми занятия по таким темам, как важность семьи и дружбы, формирование навыков общения, развитие нравственных качеств (доброта, честность, справедливость, милосердие), а также воспитывать уважение к культуре и истории России, любовь к Родине. 

Обсудить (0) в ленту
«Никто не верил в чудо» в Карелии врачи спасли пациента с тяжелыми травмами головы
Сегодня, 12:30 Медицина
Открыто раннее бронирование квартир в еще одном доме в «Talojarvi. Город у воды»
Сегодня, 09:25 Благоустройство
В Карелии собирают деньги на лечение укушенного энцефалитным клещом мальчика
Сегодня, 09:00 Общество
В Кеми закрылись все магазины «Олонии»
Сегодня, 07:40 Экономика
Олег Ермолаев
вице-премьер Карелии по экономике
По сути, мы говорим о новом проекте
О возвращении идеи строительства центра Wildberries в Петрозаводске

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение