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Разлив нефтепродуктов будет ликвидирован в Карелии по решению суда

Новости. Общество
08:05, 09 Февраля 2022
фото: © pixabay.com / succo

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В Прионежском районе природоохранная прокуратура заставила нарушителя ликвидировать разлив нефтепродуктов.

Прионежский районный суд по требованию природоохранной прокуратуры обязал компанию ликвидировать место загрязнения нефтепродуктами.

Как ранее показала проверка, во время демонтажа мазутных емкостей на земельном участке в поселке Новая Вилга Прионежского района произошел разлив нефтепродуктов.

Природоохранная прокуратура внесло представление руководителю юридического лица об устранении нарушений, но эти требования выполнены не были. Тогда прокуратура направила иск в суд, который удовлетворил заявление в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

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