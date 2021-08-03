Разлив нефтепродуктов произошел у озера в Карелии (ВИДЕО)

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с разливом нефтепродуктов у озера Суоярви.

По сообщению ведомства, 29 июля были обнаружены нефтепродукты в полосе отвода железной дороги, расположенной в водоохраной зоне озера Суоярви. Произошел разлив предположительно гудрона /битума. Общая площадь - более 220 квадратных метров.

Карельская транспортная прокуратура совместно со специалистами Минприроды и Росприроднадзора по республике проводит проверку соблюдения экологического законодательства. При наличии оснований к виновным будут приняты меры.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее в Карелии наказали мужчину, из-за которого разлился мазут в поселке Заречный.