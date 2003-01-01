Разлив нефтепродуктов произошел в Ладожском озере около Лахденпохьи

Утечка нефтепродуктов произошла 9 октября в Яккимварском заливе Ладожского озера в прибрежной зоне Лахденпохьи.
Об экологическом ЧП сообщает межрегиональная общественная организация пожарной охраны «Спас Северозапад». В паблике организации опубликовано видео последствий разлива. Сообщается, что вся акватория береговой линии покрыта пятнами солярки и масла.
При осмотре сотрудниками «Спас Северозапад» акватории береговой линии выяснилось, что источником загрязнения был плавучий кран, который в эти дни разбирают на металл прямо на воде. Экологи опасаются, что разлив несет угрозу всей экосистеме залива, а также здоровью местных жителей. Информация незамедлительно была передана МЧС, прокуратуру, администрацию Лахденпохского округа, полицию.
В прокуратуре нашему изданию сообщили, что на место выезжал прокурор Лахденпохского округа.
В МЧС Карелии «Столице на Онего» подтвердили факт разлива нефтепродуктов, однако обозначили его как незначительный. Кроме того, объектов жизнеобеспечения рядом с разливом нет. В настоящий момент нефтепродукты не убраны.
Вот фото и видео на утро 10 октября от организации «Спас Северозапад»: