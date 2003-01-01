В Ладожском озере у города Лахденпохья в Карелии ликвидируют разлив нефтепродуктов

Факт разлива нефтепродуктов проверили сотрудники прокуратуры, а специалисты пожарной охраны обработали территорию сорбентами.
Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений по республике Карелия (ЦЛАТИ) вмести с представителями местной администрации и Росприррднадзора вчера, 10 октября, выезжали на место разлива нефтепродуктов в Яккимваарском заливе Ладожского озера в городе Лахденпохья. Об этом сообщила министр природных ресурсов Карелии Янина Свидская.
Сотрудники ЦЛАТИ отобрали пробы воды для лабораторного исследования, чтобы установить причины произошедшего, а также характер и размер вреда окружающей среде.
— После обращения районной Администрации ликвидировать загрязнение акватории от нефтепродуктов помогли сотрудники Межрегиональной общественной организации пожарной охраны «СПАС СЕВЕРО-ЗАПАД»: акваторию обработали специальными сорбентами, — написала Янина Свидская.
Ранее карельская природоохранная прокуратура вместе с прокуратурой Лахденпохского района проверила факт разлива нефтепродуктов в Якимварском заливе в Лахденпохье. Сотрудники прокуратуры устанавливают причины произошедшего.
Напомним, накануне сотрудники межрегиональной общественной организации пожарной охраны «Спас Северозапад» сообщили о разливе нефтепродуктов в Яккимваарском заливе в районе города Лахденпохья. Источником загрязнения, вероятно, стал разбираемый на металл плавучий кран.