Разломанное вандалами ограждение на мосту в Петрозаводске восстановили

Подрядчик восстановил несколько секций на Пименовском мосту, сообщили в администрации столицы Карелии.

Напомним, в редакцию "Столицы на Онего" сегодня обратилась петрозаводчанка, которая сообщила, что на Пименовском мосту, что проходит от Музыкального театра к отелю "Карелия", неизвестные выломали часть ограждения.

Эта же информация поступила и в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

"Информация об этом была оперативно передана подрядной организации, обслуживающей улично-дорожную сеть. В понедельник ООО "ТехРент" восстановило ограждение", - сообщили в администрации города.

Специалисты комитета ЖКХ готовят заявление в правоохранительные органы о порче городского имущества, добавили в мэрии.

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, когда в городе отремонтируют мосты.