Размер именных стипендий студентам колледжей в Карелии вырос почти в три раза

Лучшим студентам техникумов и колледжей вручили именные стипендии республики Карелия.

В этом году именные стипендии республики вручили 38 учащимся в системе среднего профессионального образования.



«Именная стипендия Карелии назначается сроком на один учебный год и выплачивается каждый месяц дополнительно к государственной академической стипендии. Материального поощрения удостаиваются те, кто демонстрирует особые успехи в учебе, науке, творчестве, спорте и общественной работе», — говорится в пресс-релизе Минобразования и спорта республики.



Как нам сообщили в пресс-службе министерства, в этом году размер стипендии значительно вырос.



Так, студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, раньше выплачивали 900 рублей. Сейчас - 2,5 тысячи рублей.



А обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, - две тысячи рублей. До этого года было 800 рублей.





