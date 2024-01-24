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Размер ипотеки в России достиг рекорда

Новости. Экономика
20:30, 24 Января 2024
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Средний размер ипотечного кредита в стране вырос до рекордного размера за всю историю наблюдений.

Средний размер ипотечного кредита по итогам декабря 2023 года в России составил 4,4 млн руб., что стало рекордным показателем за последние 15 лет. Такие данные по запросу «РБК-Недвижимости» предоставили в БКИ «Скоринг Бюро».

«Это рекорд за всю историю наблюдений за данным показателем — за последние 15 лет. Ранее подобные значения среднего чека не встречались», — рассказал директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг Бюро» Игорь Лисянский. Увеличение среднего размера жилищного кредита эксперт объяснил ростом цен на жилье, а также изменением правил льготных программ — увеличение первоначального взноса подняло и общую сумму кредита, доступного для льготной ипотеки. Кроме того, в 2023 году произошло перераспределение объемов кредитования в сторону крупных городов, в которых стоимость недвижимости выше, пояснил Игорь Лисянский.

По данным кредитного бюро, в годовом выражении средний чек ипотеки увеличился почти на 8%. Для сравнения, в декабре 2022 года показатель был на уровне 4,1 млн руб. В январе 2023 года средний размер кредита снизился до 3,7 млн руб., затем стал расти и к середине лета преодолел отметку 4 млн руб., а к концу года вырос до 4,4 млн руб. При этом средний срок выдаваемых ипотечных кредитов по итогам декабря 2023 года в среднем составляет 281,7 месяца (23,4 года), увеличившись на 5,1% за год.

Самые большие кредиты на покупку жилья в 2023 году брали жители столичных и северных регионов. По данным «Скоринг Бюро», самый большой размер ипотечного кредита по итогам декабря 2023 года был зафиксирован в Москве — 7,7 млн руб. На втором месте Московская область, где чек составил 6,2 млн руб. На третьем — Санкт-Петербург с 5,9 млн руб. На четвертом — Якутия (5,1 млн руб.), а также Чукотский автономный округ (5,1 млн руб.). Пятерку лидеров замыкает Ленинградская область (5 млн руб.).

К числу регионов с самым высоким чеком по ипотеке также относятся Камчатский край (4,9 млн руб.), Сахалинская область (4,8 млн руб.), Севастополь (4,8 млн руб.), Краснодарский край (4,7 млн руб.) и Амурская область (4,7 млн руб.).

Меньше всего денег в кредит на покупку жилья берут жители Кавказа и Алтая. Минимальный размер ипотечного кредита в декабре был в Чечне — 1,1 млн руб. На втором месте Ингушетия (1,3 млн руб.), третье место у Республики Алтай (в 2,8 млн руб.). В топ-5 регионов с самым низким чеком по ипотеке также попали Курганская область (2,9 млн руб.) и Дагестан (3 млн руб.).

К регионам с самыми низкими размерами ипотечных кредитов также относятся Кабардино-Балкарская Республика (3,1 млн руб.), Оренбургская (3,2 млн руб.), Костромская (3,3 млн руб.), Псковская (3,3 млн руб.) области, а также Карачаево-Черкесия (3,3 млн руб.) и Алтайский край (3,3 млн руб.).

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