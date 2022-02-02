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Размер зарплаты влияет на желание работников в Карелии общаться с начальством в нерабочее время

Новости. Общество
12:59, 03 Февраля 2022
фото: © shutterstock

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Опрос жителей Петрозаводска показал, что больше половины работающего населения не хочет общаться со своими начальниками в нерабочее время, но это зависит от зарплаты.

Результаты исследования опубликовал сервис по поиску работы SuperJob.

Не общаются со своим непосредственными руководителями в нерабочее время 58% жителей Петрозаводска При этом 51% этого даже не хочет, ссылаясь на усталость от ежедневной коммуникации с шефом. Еще 7% были бы не против общения вне работы, но у них нет такой возможности.

Общаются с начальником в свободное время 42% работающих петрозаводчан.

Чаще других поддерживают контакты с непосредственным начальником в нерабочее время жители Петрозаводска моложе 34 лет (45%) и опрошенные с доходом от 80 тыс. руб. (44%). Тех, кто не общается с руководителем после работы и не хочет этого, больше всего среди респондентов с доходом менее 50 тыс. рублей. В основном это люди старше 45 лет.

В ходе исследования задавался вопрос об использовании соцсетей для общения с начальником. Однако на страницу своего руководителя подписаны только 13% жителей города. 8 из 10 опрошенных петрозаводчан не следят за публикациями непосредственного начальника и не хотят этого.

Наблюдать за шефом через соцсети больше всего свойственно жителям города до 34 лет (18%), тогда как опрошенные старше 45, напротив, чаще других не хотят подписываться на аккаунты руководителя.

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