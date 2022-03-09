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Разочарование ждало жителя Мурманской области, приехавшего в Петрозаводск за машиной

Новости. Общество
15:49, 16 Марта 2022
фото: © shutterstock.com/Elnur

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В Полицию карельской столицы поступило заявление о мошенничестве.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 42-летнего жителя Мурманской области. Он приехал в Карелию, чтобы купить машину, но был обманут.

Мужчина нашел на сайте объявление о продаже отечественного внедорожника за 320 тысяч рублей. Ответивший по телефону продавец, якобы проживавший в Карелии, согласился удалить объявление из сети после получения предоплаты в размере 10 тысяч рублей. После получения он попросил перевести еще 22 тысяч рублей, а на следующий день — еще 55 тысяч.

В общей сложности мурманчанин перевел незнакомцу около 200 тысяч рублей, после чего поехал в Петрозаводск за машиной. Но на перроне его никто не встретил, продавец перестал выходить на связь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

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