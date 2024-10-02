Разогнавшаяся иномарка проломила дорожное ограждение в центре Петрозаводска

Молодой водитель получил травмы в дорожном происшествии.
ДТП произошло на Зареке, об аварии сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.
Дорожная авария произошла в понедельник, 14 октября, в 06.05 около дома № 9 на улице Луначарского. Там 25-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением. В результате иномарка наехала на металлическое дорожное ограждение.
В ДТП водитель получил травмы, медики назначили ему лечение.
По факту ДТП проводится проверка.
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