Разогнавшись на трассе в Карелии, отечественная легковушка приземлилась в кювете

В ДТП получила травмы женщина-пассажир.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло во вторник, 29 октября, около 9 утра на 408 километре автодороги «Сортавала» у деревни Куккойла в Пряжинском районе.

По предварительной информации, водитель «Лада Гранта» неправильно выбрал скорость и съехал в кювет.

В результате дорожного происшествия получила травмы 59-летняя женщина — пассажир автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии проводят проверку ДТП