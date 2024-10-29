Разогнавшись на трассе в Карелии, отечественная легковушка приземлилась в кювете

В ДТП получила травмы женщина-пассажир.
О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло во вторник, 29 октября, около 9 утра на 408 километре автодороги «Сортавала» у деревни Куккойла в Пряжинском районе.
По предварительной информации, водитель «Лада Гранта» неправильно выбрал скорость и съехал в кювет.
В результате дорожного происшествия получила травмы 59-летняя женщина — пассажир автомобиля.
Сотрудники Госавтоинспекции Карелии проводят проверку ДТП
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