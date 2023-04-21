Разорванный флаг России возмутил жителей поселка на юге Карелии

На здании магазина в Сортавальском районе долгое время висел порванный флаг нашей страны, сообщили власти Карелии.

Как на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич, на здании магазина в поселке Хелюля долгое время висел разорванный российский флаг.



«Жители надеялись, что его снимут или заменят, даже звонили хозяину торговой точки. Но никаких мер принято не было, - написал Гулевич. - 15 июня через личные сообщения ко мне обратились местные жители по этому вопросу. Люди очень возмущены такому отношению к государственному флагу. Полностью их поддерживаю».



По его словам, флаг поменяли на новый за несколько часов.