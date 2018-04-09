Разрабатывается законопроект о повышении доли торговых сетей в регионах

Минпромторг разрабатывает проект изменений в закон "О торговле", который предусматривают возможность торговой сети занять в регионе более 25% рынка.

Поправки разрешают торговым сетям превышать долю в 25% в регионе в том случае, если они вводят в эксплуатацию торговый объект, который был приобретён до достижения доли сети в 25%.

Такое же право торговые сети могут получить при открытии дополнительных торговых площадей на земельном участке, арендованном до превышения доли на рынке.

Минэкономразвития не поддержало предложение Минпромторга.

Что отмечается в сообщении министерства, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".