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Новости. Общество
16:53, 09 Апреля 2018

Разрабатывается законопроект о повышении доли торговых сетей в регионах

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Минпромторг разрабатывает проект изменений в закон "О торговле", который предусматривают возможность торговой сети занять в регионе более 25% рынка.

Поправки разрешают торговым сетям превышать долю в 25% в регионе в том случае, если они вводят в эксплуатацию торговый объект, который был приобретён до достижения доли сети в 25%.

Такое же право торговые сети могут получить при открытии дополнительных торговых площадей на земельном участке, арендованном до превышения доли на рынке.

Минэкономразвития не поддержало предложение Минпромторга.
Что отмечается в сообщении министерства, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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