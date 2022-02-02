Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске

Строительство здания торгового комплекса планируется на окраине Петрозаводска между Шуйским и Соломенским шоссе.

Это следует из объявления о продаже проекта вместе с земельным участком.

«В настоящий момент, на данном участке земли проектом предусмотрено строительство здания общей площадью 6392 кв. м. Из них 5300 кв. м. — это торговая площадь, остальная — офисная», — говорится в объявлении.

Агентство недвижимости, которое занимается продажей, указало, что здание можно будет использовать под размещение торгового центра, автосалона, логистического центра, продажи техники и других целей.

На участке площадью 1,38 Га уже имеется централизованное водоснабжение и канализация, газопровод и электричество.

Планируемая цена сделки — 45 млн рублей.