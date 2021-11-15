890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Разработанный для Петрозаводска бренд «Талоярви. Город у воды» претендует на звание лучшей российской рекламы года

Новости. Общество
10:08, 01 Декабря 2021
фото: © «Баренц Групп»

Новости партнеров

Портал Sostav брендингового агентства Depot WPF запустил онлайн-голосование за номинантов на звание лучшей российской рекламы года.

В рамках народного голосования, которое продлится с 22 ноября по 5 декабря включительно, читатели смогут проголосовать за представленного номинанта — для этого нужно будет пройти верификацию через аккаунты в соцсетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте», Google или «Одноклассниках». Голосовать можно ежедневно.

Конкурс проходит в семи номинациях («Ролики», Digital, «Кампании», «Социальная реклама», BTL, «Принт / Аутдор», «Брендинг»). В голосовании может участвовать любой желающий. 

В одной из номинаций участвует брэнд «Талоярви. Город у воды», разработанный для нового жилого района Петрозаводска. 

Среди участников голосования за этот бренд будет разыгран сертификат в ресторан «Фрегат» на сумму 3 тыс. рублей.

Условия просты:

  1. Вы должны быть подписаны на группу вконтакте Строительная компания Баренц Групп https://vk.com/barenzgroup;
  2. Поставить лайк под записью https://vk.com/barenzgroup?w=wall-39063541_6300 и трем предыдущим записям в группе;
  3. Сделать репост этой записи https://vk.com/barenzgroup?w=wall-39063541_6300 к себе на страницу и не удалять её до окончания конкурса;
  4. Страница должна быть открытая;
  5. НЕОБХОДИМО проголосовать пройдя по этой ссылке https://www.sostav.ru/vote/55/275#workId6864 до 5 декабря.

10 декабря мы узнаем имя победителя, который выиграет сертификат в ресторан Фрегат на 3000 руб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-01 10:20:05
Ущемлены права большинства русскоязычного населения. Барин, не понимаем мы слов таких. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
25.11.2021, 15:49
Чичин в розыске
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

30.11.2021 15:19
Обществоведение
«Издевательство над правосудием» 13
Борцы с «Невским пассажем» в Петрозаводске готовы пойти на коллективную голодовку.
«Неудобная война» 2
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»