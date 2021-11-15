Разработанный для Петрозаводска бренд «Талоярви. Город у воды» претендует на звание лучшей российской рекламы года

Портал Sostav брендингового агентства Depot WPF запустил онлайн-голосование за номинантов на звание лучшей российской рекламы года.

В рамках народного голосования, которое продлится с 22 ноября по 5 декабря включительно, читатели смогут проголосовать за представленного номинанта — для этого нужно будет пройти верификацию через аккаунты в соцсетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте», Google или «Одноклассниках». Голосовать можно ежедневно.

Конкурс проходит в семи номинациях («Ролики», Digital, «Кампании», «Социальная реклама», BTL, «Принт / Аутдор», «Брендинг»). В голосовании может участвовать любой желающий.

В одной из номинаций участвует брэнд «Талоярви. Город у воды», разработанный для нового жилого района Петрозаводска.

Среди участников голосования за этот бренд будет разыгран сертификат в ресторан «Фрегат» на сумму 3 тыс. рублей.

Условия просты:

Вы должны быть подписаны на группу вконтакте Строительная компания Баренц Групп https://vk.com/barenzgroup; Поставить лайк под записью https://vk.com/barenzgroup?w=wall-39063541_6300 и трем предыдущим записям в группе; Сделать репост этой записи https://vk.com/barenzgroup?w=wall-39063541_6300 к себе на страницу и не удалять её до окончания конкурса; Страница должна быть открытая; НЕОБХОДИМО проголосовать пройдя по этой ссылке https://www.sostav.ru/vote/55/275#workId6864 до 5 декабря.

10 декабря мы узнаем имя победителя, который выиграет сертификат в ресторан Фрегат на 3000 руб.