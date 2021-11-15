Разработанный для Петрозаводска бренд «Талоярви. Город у воды» претендует на звание лучшей российской рекламы года

Портал Sostav брендингового агентства Depot WPF запустил онлайн-голосование за номинантов на звание лучшей российской рекламы года.
В рамках народного голосования, которое продлится с 22 ноября по 5 декабря включительно, читатели смогут проголосовать за представленного номинанта — для этого нужно будет пройти верификацию через аккаунты в соцсетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте», Google или «Одноклассниках». Голосовать можно ежедневно.
Конкурс проходит в семи номинациях («Ролики», Digital, «Кампании», «Социальная реклама», BTL, «Принт / Аутдор», «Брендинг»). В голосовании может участвовать любой желающий.
В одной из номинаций участвует брэнд «Талоярви. Город у воды», разработанный для нового жилого района Петрозаводска.
Среди участников голосования за этот бренд будет разыгран сертификат в ресторан «Фрегат» на сумму 3 тыс. рублей.
Условия просты:
10 декабря мы узнаем имя победителя, который выиграет сертификат в ресторан Фрегат на 3000 руб.
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