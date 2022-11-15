Разработаны российские аналоги TikTok и Instagram 

Правительственные структуры в сфере IT одобрили несколько проектов по импортозамещению иностранных соцсетей и платформ.

Об этом сообщает РБК.

Разработки оценивали индустриальные центры компетенции, созданные по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина.

В числе одобренных проектов соцсеть Looky от ООО, которая обладает функционалом переноса контента — фотографий, историй, подписок и подписчиков — из Instagram. Как отмечается в паспорте проекта, его цель — «вернуть в привычную среду активную аудиторию Instagram и Facebook».

Также разработан российский аналог TikTok — соцсеть Sunlight Play. Создатели говорят, что это необходимо для «реализации концепции полезной социальной сети, создания площадки поддержания информационного суверенитета при работе с молодежью».

Кроме того, предлагается создание сервиса видео-конференц-связи Dion для предназначен для замены Zoom, Skype, Google Meet, MS teams и Cisco Webex.