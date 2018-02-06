Разработчик "Карельского бальзама" номинирована на всероссийский конкурс

Разработчик легендарного "Карельского бальзама", бывший директор ПЛВЗ "Петровский" Валентина Трипецкая претендует на награду "За вклад в развитие пищевой промышленности" в рамках всероссийского конкурса "Лучший продукт".

Конкурс проводится на международной выставке "Продэкспо-2018", которая проходит в эти дни в Москве.

На выставке представлена продукция ПЛВЗ "Петровский", в том числе, "Карельский бальзам", рецепт которого был придуман в 1976 году при участии Валентины Трипецкой, руководившей в то время заводом.

Подробнее - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".