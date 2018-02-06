Разработчик "Карельского бальзама" номинирована на всероссийский конкурс

По теме
Загрузка...
Разработчик легендарного "Карельского бальзама", бывший директор ПЛВЗ "Петровский" Валентина Трипецкая претендует на награду "За вклад в развитие пищевой промышленности" в рамках всероссийского конкурса "Лучший продукт".
Конкурс проводится на международной выставке "Продэкспо-2018", которая проходит в эти дни в Москве.
На выставке представлена продукция ПЛВЗ "Петровский", в том числе, "Карельский бальзам", рецепт которого был придуман в 1976 году при участии Валентины Трипецкой, руководившей в то время заводом.
Подробнее - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
31.01.2018, 16:59
31.01.2018, 19:40
31.01.2018, 20:20
04.02.2018, 15:38
Аналитика
Сегодня 14:37
Политкухня
Справедливороссы полны противоречий.
05.02.2018 10:35
05.02.2018 10:30
01.02.2018 09:59
Чтиво
05.02.2018 09:01
Без политики
За что жители России и Карелии ценят корейский автомобиль?
02.02.2018 10:10
01.02.2018 17:24
01.02.2018 15:12
Медиа
Опрос
Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?
Комментарии