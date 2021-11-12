Разработчики концепции петрозаводской агломерации объяснили, зачем это нужно соседним районам

Создание петрозаводской агломерации, в которую вместе со столицей Карелии войдут Прионежский, Пряжинский и Кондопожский районы, позволит улучшить благосостояние населения.

Об этом сообщила одна их разработчиков концепции агломерции, завкафедрой экономики и финансов карельского филиала РАНХиГС Татьяна Сачук.

Она выступила на заседании «круглого стола «Формирование и развитие петрозаводской агломерации» в рамках региональной научно-практической конференции «Современные вызовы развития муниципальных образований: социальные, экономические, правовые аспекты».

По словам Сачук, создание агломерации подразумевает объединение экономических, производственных, транспортных, социально-культурных ресурсов муниципалитетов.

«Речь идет о более эффективном и рациональном использовании ресурсов всех муниципальных образований, которые входят в агломерацию. Очень важно, что мы предоставляем жителям разных зон агломерации доступ к ресурсам каждого из муниципальных образований. У каждого из них есть свои преимущества, свои достоинства. И это, конечно, рост благосостояния населения, потому что мы с вами, например, как жители Петрозаводска, приобретаем собственность, имеем дачные дома, а то и круглогодичного проживания, вокруг города в то время, как жители ближайших районов здесь имеют экономические интересы, приезжают сюда получать образование, приобретать товары. То есть тесные экономические связи безусловно присутствуют», — сказала Сачук.

Участвовавший в «круглом столе» министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев отметил, что создание петрозаводской агломерации предусмотрено Стратегией социально-экономического развития республики до 2030 года, но для воплощения этой идеи потребуется формирование нормативно-правовой базы.