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Разработчики концепции петрозаводской агломерации объяснили, зачем это нужно соседним районам

Новости. Общество
12:19, 24 Декабря 2021

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Создание петрозаводской агломерации, в которую вместе со столицей Карелии войдут Прионежский, Пряжинский и Кондопожский районы, позволит улучшить благосостояние населения.

Об этом сообщила одна их разработчиков концепции агломерции, завкафедрой экономики и финансов карельского филиала РАНХиГС Татьяна Сачук.

Она выступила на заседании «круглого стола «Формирование и развитие петрозаводской агломерации» в рамках региональной научно-практической конференции «Современные вызовы развития муниципальных образований: социальные, экономические, правовые аспекты».

По словам Сачук, создание агломерации подразумевает объединение экономических, производственных, транспортных, социально-культурных ресурсов муниципалитетов.

«Речь идет о более эффективном и рациональном использовании ресурсов всех муниципальных образований, которые входят в агломерацию. Очень важно, что мы предоставляем жителям разных зон агломерации доступ к ресурсам каждого из муниципальных образований. У каждого из них есть свои преимущества, свои достоинства. И это, конечно, рост благосостояния населения, потому что мы с вами, например, как жители Петрозаводска, приобретаем собственность, имеем дачные дома, а то и круглогодичного проживания, вокруг города в то время, как жители ближайших районов здесь имеют экономические интересы, приезжают сюда получать образование, приобретать товары. То есть тесные экономические связи безусловно присутствуют», — сказала Сачук.

Участвовавший в «круглом столе» министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев отметил, что создание петрозаводской агломерации предусмотрено Стратегией социально-экономического развития республики до 2030 года, но для воплощения этой идеи потребуется формирование нормативно-правовой базы.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-12-24 13:23:51
Давно пора Прионежье с Петрозаводском обьединить, хоть будут новые площади для строительства.
Экспeрд
2021-12-24 12:51:55
Шах и мат местечковым сепаратистам
stranger
2021-12-24 12:44:36
Предполагаю, что сие значит? Реальная власть и финансы будут сконцентрированы в столице, а огромные территории будут жить, как Бог на душу положит. "Вот придет барин, барин и рассудит..." ждите.
Гость
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