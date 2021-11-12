Разработчики транспортной реформы Петрозаводска оценили перспективы троллейбусного сообщения

Ученые ФАУ «РОСДОРНИИ» приступили к разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания в Петрозаводске.

Об этом написал на своей странице Вконтакте мэр города Владимир Любарский.

«Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что транспортная реформа в Петрозаводске запущена. Утром встретились с начальником управления транспортного планирования ФАУ „РОСДОРНИИ“ Владимиром Пащенко. Подрядная организация уже приступила к разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания в Петрозаводске… Для создания КСОТ будут использоваться не только результаты мониторинга реального пассажиропотока и дорожной обстановки, но и обращения, поступающие от горожан в ЕДДС, в социальных сетях, материалы СМИ», — написал Любарский.

По его словам, транспортная реформа будет обсуждаться с депутатами, общественниками, учеными ПетрГУ и КарНЦ Р. Н. Эту работу будет контролировать постоянная комиссия по транспортному обслуживанию Петросовета.

«На встрече с РОСДОРНИИ много говорили и о перспективах нашего троллейбусного управления. Подрядчик еще раз отметил, что наличие электротранспорта — большое преимущество Петрозаводска», — добавил Любарский.