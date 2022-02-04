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Разработчики транспортной реформы Петрозаводска заплатят жителям города за помощь в исследованиях

Новости. Общество
17:00, 04 Февраля 2022
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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Научный институт «РОСДОРНИИ», которому власти Петрозаводска поручили разработку концепции транспортной реформы, объявил набор желающих помогать в исследовании дорожной обстановки в городе.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в петрозаводской администрации.

Объявления о наборе распространяется через социальные сети.  Организаторам нужны «обкатчики» и «учетчики». Первые будут ездить в общественном транспорте и считать количество пассажиров.

«Сели в автобус в начале маршрута, доехали до конечной (фиксация пассажиров на протяжении всего маршрута), на конечной пересели в следующий автобус (этого же маршрута!), и так по кругу в течение дня», - пояснила «Столице на Онего» представитель проекта.

Участники второй  группы будут передвигаться на личных автомобилях и фиксировать количество автобусов в заданных точках.

За эту работу обещают платить по 2210 рублей в день, компенсировать проезд в общественном транспорте и стоимость ГСМ.

Вся работа будет фиксироваться в специальном мобильном приложении, которое предоставят участникам.

Работа продлится с 8 по 27 февраля.

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