Разработчики транспортной реформы Петрозаводска заплатят жителям города за помощь в исследованиях

Научный институт «РОСДОРНИИ», которому власти Петрозаводска поручили разработку концепции транспортной реформы, объявил набор желающих помогать в исследовании дорожной обстановки в городе.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в петрозаводской администрации.

Объявления о наборе распространяется через социальные сети. Организаторам нужны «обкатчики» и «учетчики». Первые будут ездить в общественном транспорте и считать количество пассажиров.

«Сели в автобус в начале маршрута, доехали до конечной (фиксация пассажиров на протяжении всего маршрута), на конечной пересели в следующий автобус (этого же маршрута!), и так по кругу в течение дня», - пояснила «Столице на Онего» представитель проекта.

Участники второй группы будут передвигаться на личных автомобилях и фиксировать количество автобусов в заданных точках.

За эту работу обещают платить по 2210 рублей в день, компенсировать проезд в общественном транспорте и стоимость ГСМ.

Вся работа будет фиксироваться в специальном мобильном приложении, которое предоставят участникам.

Работа продлится с 8 по 27 февраля.