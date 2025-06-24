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Разработчиков «Шедеврума» проверят на дискредитацию армии

Новости. Политика
20:00, 29 Июня 2025
фото: © iStock

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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий попросит прокуратуру проверить разработчиков «Шедеврума» на дискредитацию армии

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки действий разработчика приложения «Шедеврум» от «Яндекса» на наличие признаков нарушения уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

«Проверили с нашей молодежкой «Шедеврум» от «Яндекса» — отечественный нейросетевой сервис. Итог неожиданный и, мягко говоря, странный. Просишь изобразить русского космонавта — выдает американского, с их флагом. Просишь космонавта без американского флага — отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя. Делаешь иной запрос на патриотическую тематику — снова «звездно-полосатые» картинки и комиксы. Это точно отечественное приложение от российского разработчика? Будем разбираться. Направим обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки по факту возможного наличия в действиях разработчика ИИ признаков уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал агентству Слуцкий.

Парламентарий отметил, что ЛДПР не против нейросетей, а наоборот, выступает за технологии и прогресс. Но, по его словам, подобные сервисы не просто «картинки», а инструменты смысловой политики, влияющие на мировоззрение, «значит, вопросы к разработчикам все-таки есть».

Слуцкий добавил, что также попросит принять меры по обеспечению работы ИИ-платформы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. По его словам в России есть свои символы, свои герои и флаги. «Если мы сами стесняемся своей идентичности, ее за нас перепишут, а теперь еще и перерисуют. Про иностранные платформы все понятно. Но внутренний идеологический разрыв в отечественных продуктах недопустим», — заключил он.

Добавим, что Шедеврум — проект, сервис и приложение компании «Яндекса», с помощью которого пользователи могут генерировать изображения и видео по текстовому описанию с помощью нейросетей.

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