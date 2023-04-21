Разработки ПетрГУ возьмут в работу форелеводы, строители и резиденты Арктической зоны Карелии

Научные разработки студентов и аспирантов ПетрГУ внедрят в работу предприятий и образовательных учреждений Карелии.

В пятницу, 9 июня, главе республики Артуру Парфенчикову в иннопарке ПетрГУ показали лучшие научные проекты, которые получили грантовую поддержку.



В частности, молодые ученые придумали, как создать продуктивное маточное стадо радужной форели; изобрели учебный стол для тестового проращивания растений; создали систему контроля состояния арктических экосистем на основе smart-технологий.





Также студенты разработали методику оценки состояния деревянных зданий, которую успешно протестировали в центре Петрозаводска. В целом, это десятки проектов, готовых к применению в сельском хозяйстве, туризме, других сферах экономики.



Руководитель региона поручил профильным ведомствам максимально использовать проекты в работе предприятий, а историко-культурные проекты – в образовании.



«По аквакультуре молодые ученые могут напрямую сотрудничать с нашими селекционными центрами, с рыбоводами. Это даст большой экономический эффект, – сказал Парфенчиков. – Разработки по Арктике должны быть поддержаны торгово-промышленной палатой и предложены работающим в арктической зоне предприятиям. Несомненно, применимы именно в Карелии и современные технологии оценки деревянных конструкций».





Высокую оценку Парфенчиков дал проектам молодых ученых по изучению истории Карелии, сохранению культурных традиций. Речь шла о визуализации и анализе документов об оккупации Карелии Финляндией в 1941-1944 годах, а также о книге «Финский излом. Финская интервенция в Карелии в 1918 – 1922 гг». Материалы уже поступили в библиотеки Карелии.

«Такие книги, интерактивные материалы о военных периодах истории Карелии разных лет должны быть в каждой школе, – сказал глава региона. – Только так, изучая историю, знакомясь с новыми фактами, наши дети смогут получить достоверные знания о своей родине и стране».





Кроме того, для школьников и молодежи предназначена передвижная интерактивная экспозиция народных художественных ремесел Карелии «Сундук невесты».



Проект включает традиционные свадебные наряды, кухонную утварь и аксессуары. Выставки уже прошли в школах Костомукши, Сегежи, а также Чалны и Деревянного. Работает постоянная экспозиция на Пушкинской улице в Петрозаводске.



Авторы другого культурно-просветительского проекта создали электронный каталог для Дома-музея рунопевцев в Калевале. Разработан мультимедийный гид с видеоэкскурсией для туристов, в частности, посещающих карельскую Арктику.

На встрече также продемонстрировали летательный комплекс для тушения лесных пожаров, технологию производства изделий из высокопрочных сортов чугуна, проект по улучшению качеств форели.





Напомним, проекты молодых ученых отбирают по программе поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ студентов и аспирантов ПетрГУ. Фонд венчурных инвестиций республики выделил на 2023-2024 годы 20 млн рублей. На конкурс подали 102 проектные заявки от учащихся вуза.



Экспертный совет ко второму этапу рекомендовал 67 проектных заявок. В результате научно-технический совет ПетрГУ утвердил список победителей из 28 проектов.