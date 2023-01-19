Минстрой Карелии: «Кометы» в Пудож ходить не будут из-за аварийного состояния причальной стены

Министерство строительство Карелии, отвечая на вопрос о возобновлении водного и воздушного сообщения между Петрозаводском и Пудожем, сослалось на необходимость реконструкции причала и посадочной площадки.

На странице у главы Карелии Артура Парфенчикова опубликован анонс онлайн-совещания по развитию Пудожского района. Мероприятие состоится во вторник, 24 января, а пока всем жителям предложено задавать вопросы по теме.

Так, одна из интернет-пользователей поинтересовалась: будет ли ходить «Комета» по маршруту «Петрозаводск-Шальский» или летать самолет до Пудожа»?

На что Минстрой Карелии дал развернутый ответ, что возобновить воздушное и водное сообщение между Петрозаводском и Пудожем пока невозможно, так и и причальная стена, и посадочная площадка требуют реконструкции.

«В настоящее время организация водного сообщения по маршруту «Петрозаводск – Шальский» не представляется возможной, так как Шальская причальная стенка находится в аварийном состоянии и не отвечает требованиям безопасности. В период 2024-2025 годов инвестор АО «Ассилан» планирует провести работы по реконструкции причальной стенки, что в дальнейшем позволит организовать водное сообщение до поселка Шальский. Что касается воздушного сообщения, то в Пудоже необходимо провести реконструкцию посадочной площадки. В настоящее время проводятся подготовительные работы, в том числе формирование земельного участка, для возможности дальнейшей реконструкции посадочной площадки», - сообщили в Минстрое.