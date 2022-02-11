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Разрушающиеся от тепла гиперборейские фигуры в Петрозаводске пустят под экскаватор

Новости. Общество
14:17, 15 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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На набережной Петрозаводска ради безопасности экскаватор снесет снежные и ледовые скульптуры фестиваля «Гиперборея».

Как сообщили «Столице на Онего» в администрации Петрозаводска, из-за оттепели снежные и ледовые скульптуры, созданные мастерами фестиваля «Гиперборея» на набережной, стали разрушаться, что создает опасность для горожан.

«Сегодня мы уже начали снимать световое оборудование, а поздно вечером скульптуры уберем техникой», — сообщили в мэрии.

Напомним, в минувшие выходные в Петрозаводске прошел фестиваль снежных и ледовых скульптур «Гиперборея-2022». Темой работ была заявлена эпоха Петра I. Результат работы 30 мастеров смотрите в большом фоторепортаже.

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