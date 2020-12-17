Разрушение исторического здания школы в Петрозаводске - на совести экс-губернатора, считает депутат

Власти Петрозаводска могли сохранить здание бывшей школы 1939 года постройки, если бы не отказались от ее ремонта, когда Карелией руководил Сергей Катанандов – он входил в попечительский совет школы.

Об этом заявила сегодня на заседании Петросовета депутат Галина Васильева при обсуждении вопроса о приватизации здания.

Петросовет принял такое решение, согласившись с позицей администрации города. Власти мотивируют это тем, что здание невозможно использовать по назначению, а его ремонт обойдется дороже, чем строительство новой школы. После приватизации здание может пойти под снос. По словам Васильевой, в 2006 году проводился ремонт здания – менялись перекрытия и кровля – но все работы были прекращены. "Пусть это останется на совести власти – Сергея Леонидовича Катанандова, который сам инициировал ремонт этого здания, потому что он был в попечительском совете этой школы, и сам же и прекратил. Это очень печально, когда школа с крепкими стенами пойдет под разрушение", - сказала депутат. Что может появиться на месте школы после ее сноса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".