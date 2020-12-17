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Разрушение исторического здания школы в Петрозаводске - на совести экс-губернатора, считает депутат

Новости. Общество
15:55, 18 Декабря 2020
фото: ГТРК "Карелия"
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Власти Петрозаводска могли сохранить здание бывшей школы 1939 года постройки, если бы не отказались от ее ремонта, когда Карелией руководил Сергей Катанандов – он входил в попечительский совет школы.

Об этом заявила сегодня на заседании Петросовета депутат Галина Васильева при обсуждении вопроса о приватизации здания.

Петросовет принял такое решение, согласившись с позицей администрации города. Власти мотивируют это тем, что здание невозможно использовать по назначению, а его ремонт обойдется дороже, чем строительство новой школы.  После приватизации здание может пойти под снос.

По словам Васильевой, в 2006 году проводился ремонт здания – менялись перекрытия и кровля – но все работы были прекращены.

"Пусть это останется на совести власти – Сергея Леонидовича Катанандова, который сам инициировал ремонт этого здания, потому что он был в попечительском совете этой школы, и сам же и прекратил. Это очень печально, когда школа с крепкими стенами пойдет под разрушение", - сказала депутат.

Что может появиться на месте школы после ее сноса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-12-18 17:51:06
Здание ни подо что не годно. Снести.
Штази
2020-12-18 17:06:11
Чушь. Здание не соответствует современным требованиям обеспечения безопасности массового пребывания детей. Зря бы вбухали чёртовы деньги в реконструкцию, а потом по-тихому разместили там очередных чиновников.
zanoza
2020-12-18 16:30:04
Надо присвоить этой школе статус "Историческое наследие Катанандова" и пусть стоит как памятник неэффективным чиновникам.
елпидифор
2020-12-18 17:43:42
zanoza, а сколько, кроме этого, ну признайтесь, что не являющимися многофункциональными зданиями, кроме этой несчастной школы, были разрушены до и после Катанандова? 9-я школа, в которой и я учился, тоже не соответствует современным стандартам. Но кто купит это здание в будущем?
театральный критик
2020-12-18 16:26:35
Депутатша уже не знает куда броситься. Делом займись, а не пиарься из последних сил. Больше не выберем тебя. Надоела своей бесполезностью. Только пустозвонить горазда. Училка бывшая.
Off
2020-12-18 17:34:12
театральный критик, социопат. Твой удел - лизать ботинки начальства. Говорить тебе не разрешено. )))
David
2020-12-18 16:24:14
Здание конечно полное говно и для современной школы не годится. Другое дело, что новой школы там не будет! Да и вообще то что сейчас строят под видом школ это плевок в лицо горожанам ко всему еще обогащение за счет налогоплательщиков!
Гость
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