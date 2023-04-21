Разведение мостов на трассе «Кола» перенесли на 5 июля из-за шторма

Из-за погодных условий Ладожский и Лодейнопольский мосты на федеральной трассе «Кола» разведут 5 июля - двумя днями позже ранее запланированной даты.

В среду, 5 июля, движение по федеральной трассе «Кола» остановится на двух участках из-за разводки Ладожского и Лодейнопольского мостов, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 15.00 до 15.45 разведут мост через Неву для прохода по реке барже-буксирного состава «Южно-Курильск», «Шлюзовой-48» и «Рейдовый — 210». Напомним, мост расположен на 40 километре автодороги Р-21 «Кола» рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

С 13.00 до 15.00 для прохода яхты «Спрей» разведут мост через реку Свирь, который находится на 236 километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

По словам начальника центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, разведение мостов перенесли из-за шторма. Он отметил, что неблагоприятная погода затормозила движение судов, часть их не успела подойти ко времени ранее запланированной разводки.