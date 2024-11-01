здоровье работа экология
реклама на сайте
В Карелии планируется строительство двух общеобразовательных школ
01.11.2024 13:20
«Исследуем и сохраняем»: под угрозой оказался уникальный природный объект Карелии
25.10.2024 08:40

Развеян главный миф о женском алкоголизме

Новости. Медицина
00:10, 05 Ноября 2024
фото: © notsuperstar.gmail.com / Depositphotos

Новости партнеров

Нарколог объяснил, чем на самом деле «мужской» и «женский» алкоголизм.

Врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев заявил, что мнение о якобы неизлечимости женского алкоголизма является заблуждением. Главный миф о женском алкоголизме специалист развеял в беседе с «Лентой.ру».

«Не существует отдельных диагнозов «женский алкоголизм» и «мужской алкоголизм», алкоголизм не делится по гендерному признаку. Соответственно, алгоритм лечения алкоголизма будет одинаковым, вне зависимости от пола. Однако разница действительно существует. Любой алкоголь для женщин опаснее, чем для мужчин. Во-первых, в женском организме меньше ферментов, расщепляющих алкоголь, чем в мужском. Во-вторых, алкоголь в женском организме растворяется лучше, так как в нем на 10 процентов больше воды», — рассказал Исаев.

Женщины чаще сталкиваются с социальным давлением и стигмой. Это сильно затрудняет признание проблемы, поэтому женщины дольше скрывают проблему и обращаются за помощью значительно позже, чем мужчины, когда заболевание уже сильно прогрессирует», — объяснил Руслан Исаев.

Специалист также подчеркнул, что лечение алкоголизма у женщин может быть сложнее и занимать чуть больше времени, чем у мужчин. «Но, безусловно, все алгоритмы — общие, и женский алкоголизм лечится с тем же успехом, что и у мужчин», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2024, 22:00
Россиянам посоветовали чаще менять автомобильное масло
01.11.2024, 00:10
В России прекращается производство банок по пол-литра
31.10.2024, 20:30
В маркетплейсе Ozon запретили оплату товаров при получении
29.10.2024, 12:20
Солнце уничтожило самую яркую комету, видимую с Земли
30.10.2024, 20:47
СМИ: популярный маркетплейс России вводит платный возврат товара, даже если он с браком
01.11.2024, 19:38
100 тонн форели уплыло из рыбного хозяйства в Новгородской области

Чтиво

30.08.2024 14:56
Без политики
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
Рассказываем, кто дает деньги на российское кино, и чем отличается линейный продюсер от исполнительного и креативного.
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
Юрий Айвазов: «Профессионализм команды, опытность – наша исключительная ценность»
24.06.2024 10:03
архив чтиво

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.