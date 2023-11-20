Развеян популярный миф о наборе лишнего веса

Врачи объяснили, с чем на самом деле связаны большинство случаев набора веса.

Большинство людей набирают лишний вес не из-за гормонального дисбаланса, а от переедания. Этот и некоторые другие мифы о гормонах развеяли в беседе с NEWS.ru эндокринологи Наталья Балашова и Ольга Юрова. Их слова приводит Лента.ру.

По словам Балашовой, эндокринные заболевания, которые становятся причиной набора лишнего веса, существуют, но очень редко встречаются. При этом, добавила она, набор веса может быть связан с гормоном инсулином, чувствительность организма к которому со временем снижается. «С возрастом так меняется гормональный фон, что становится невозможным переедание без последствий. Грубо говоря, если девушка в 25 лет регулярно передает, у нее может не быть лишнего веса. А у женщины в 50 лет он появится обязательно», — сказала врач.

Кроме того, продолжила Балашова, от приема оральных контрацептивов не обязательно увеличивается вес и растут усы. «На фоне этих препаратов создаются определенный гормональный фон, иной баланс эстрогенов и прогестерона. Но если не переедать и поддерживать физическую активность, набора веса не будет», — пообещала она, уточнив, что и рост усов — это крайне редкий побочный эффект.

Врач-эндокринолог Ольга Юрова развенчала заблуждение, что здоровые женщины в период ПМС становятся агрессивными. «Если женщина ведет себя агрессивно или, наоборот, чувствует себя подавленной, возможно, нарушен синтез нейромедиаторов. При повышенном аппетите стоит обратить внимание на уровень инсулина. В любом случае, причина не в том, что скоро месячные, а в чем-то ином», — объяснила она.