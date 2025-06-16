Развеян популярный миф о тополином пухе

Специалист объяснила, что тополиный пух на самом деле не является аллергеном.

Тополиный пух, вопреки расхожему мнению, не является аллергеном. Об этом в беседе с News.ru рассказала аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова.

Тем не менее, для аллергиков он может быть небезопасен из-за того, что может переносить в себе пыльцу различных растений.

Тополиный пух — это автобус для аллергенов. Сам по себе он не провоцирует аллергию, но переносит мелкие частицы пыльцы, усиливая их воздействие на организм. Пух обладает большой площадью контакта, подобно автобусу, перевозящему небольшие зерна пыльцы, распространяя их повсюду. Именно поэтому возникает ощущение раздражения слизистой оболочки носа и глаз, приводящее к насморку, зуду и слезотечению, — сказала Попова.

При этом врач напомнила, что тополь — полезное дерево. По словам специалиста, оно поглощает около 25 килограммов сажи каждый год, а также вырабатывает в несколько раз больше кислорода, чем многие другие растущие в городах деревья.