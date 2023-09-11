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Развитие диабета связали с ночной активностью

Новости. Общество
00:10, 13 Сентября 2023
фото: Freepik

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Ученые сравнили «сов» и «жаворонков» и рассказали, кто имеет больше шансов заболеть диабетом.

Ученые из Женской больницы Бригама в Бостоне (США) связали вечерний хронотип с повышенным риском диабета второго типа. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Annals of Internal Medicine, ночная активность увеличивает вероятность развития этого заболевания на 19 процентов по сравнению с «жаворонками». О результатах исследования пишет «Лента.ру».

В ходе работы авторы проанализировали данные 63 тысяч участников (все из которых были женщины), собранные в 2009–2017 годах. Затем испытуемых распределили по группам в зависимости от их хронотипа, который был определен во время опроса. Также учитывалось качество питания, вес и индекс массы тела (ИМТ), курение, употребление алкоголя, физическая активность, количество сна в сутки и семейный анамнез.

Около 11 процентов участниц сообщили о вечернем хронотипе, 35 — об утреннем. Остальная выборка (примерно половина) была в отнесена в промежуточный тип.

Результаты показали, что «совы» подвержены на 72 процента большему риску формирования диабета по сравнению с «жаворонками». Однако такая статистика наблюдалась до учета факторов образа жизни. После корректировки увеличение вероятности заболевания для «сов» было 19 процентов.

Интересно, что среди участников, ведущих самый здоровый образ жизни, только шесть процентов имели вечерний хронотип. А среди тех, кто вел самый нездоровый образ жизни, 25 процентов относились к «совам». Кроме того, люди с вечерним хронотипом чаще употребляли алкоголь в больших количествах, хуже питались, спали меньшее количество часов в сутки, а также курили. Однако «совы» имели нормальные показатели веса, ИМТ и физической активности.

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