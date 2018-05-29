15:52, 29 Мая 2018
Развитию промышленности Карелии мешают жители "с особым менталитетом" и "экологические террористы"
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Одна из проблем, тормозящих привлечение инвесторов в Карелию – менталитет местных жителей, не доверяющих "чужакам", считает Юрий Савельев.
Об этом руководитель АО "Корпорация развития республики Карелия" рассказал в интервью журналу "Промышленность".
"Карелия - это регион, который очень близок к федеральному центру, но это и регион периферийный. Тут живут люди с особым менталитетом. Часто местные жители склонны рассматривать приходящих инвесторов как неких чужаков, которые хотят нарушить их сложившийся образ жизни", - считает Савельев.
Он также отметил, что развитию промышленности могут мешать "акции экологического терроризма".
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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