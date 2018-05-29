Развитию промышленности Карелии мешают жители "с особым менталитетом" и "экологические террористы"

Одна из проблем, тормозящих привлечение инвесторов в Карелию – менталитет местных жителей, не доверяющих "чужакам", считает Юрий Савельев.

Об этом руководитель АО "Корпорация развития республики Карелия" рассказал в интервью журналу "Промышленность".

"Карелия - это регион, который очень близок к федеральному центру, но это и регион периферийный. Тут живут люди с особым менталитетом. Часто местные жители склонны рассматривать приходящих инвесторов как неких чужаков, которые хотят нарушить их сложившийся образ жизни", - считает Савельев.

Он также отметил, что развитию промышленности могут мешать "акции экологического терроризма".

Подробности – в материале "Вестей Карелии".