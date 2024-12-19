«Развиваем туризм»: горожане боком спускаются на железнодорожном вокзале в Петрозаводске, чтобы не упасть на заснеженной лестнице

Утром, когда прибывают поезда, лестничный спуск на вокзале не убран от снега.

Жительница Петрозаводска пожаловалась на заснеженную лестницу на железнодорожном вокзале. Ее никто не чистит и люди с поезда рискуют упасть с чемоданами на ступеньках. Об этом сообщили в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

«Вокзал. Я в шоке. Развиваем туризм и встречаем москвичей. Приехала встречать пожилую маму с поезда и увидела эту лестницу. Люди спускаются буквально боком, чтобы не упасть. Да, в тот день был снегопад, но вы не можете поставить одного дворника? Фото сделано на момент прибытия поезда 7.50 — то есть до прибытия лестницу было сложно почистить», — рассказала горожанка.

При этом днем и вечером лестница убрана. А вот утром, когда прибывают поезда, она покрыта снегом, отметила петрозаводчанка.