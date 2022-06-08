Разводка моста на трассе «Кола» приостановит движение в Карелию

В пятницу, 24 июня, баржебуксирный состав пройдет по реке Нева.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на автодороге «Кола» (Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск–Печенга– граница с Королевством Норвегия) 24 июня 2022 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке баржебуксирного состава «Гаур» + «ВЭШ-12009», «ВЭШ-12010» и состава «Бизон» + «ВЭШ-12011», «ВЭШ-12012» с максимальным высотным габаритом 18 метров представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Управление дороги приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.