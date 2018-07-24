Развратные фото Марии Шараповой "взорвали" Сеть

Интимные снимки теннисистки Марии Шараповой с отдыха стали достоянием общественности. Папарацци застукали и сфотографировали спортсменку вместе с бойфрендом – бизнесменом Алексом Гилксом.

Как пишет Life, после поражения на старте Уимблдона российская теннисистка Мария Шарапова отправилась отдыхать в Италию, где смогла расслабиться.



фото: TMZ

"Однако "горевать" она туда отправилась не одна, а вместе со своим женихом Александром Гилксом — основателем аукционного дома Paddle8", - отмечает издание.



фото: TMZ

Папарацци удалось заснять влюблённых. Они не стеснялись демонстрировать свои чувства, особенно Гилксон.



фото: TMZ

"Откровенное фото, на котором он нежно целует ягодицу российской спортсменки, облетело уже всю Сеть. Однако наша Маша вела себя гораздо сдержаннее, в отличие от своего избранника", - констатирует Life.



фото: TMZ

Первые слухи о романе теннисистки и британского миллионера появились в январе. Тогда пару застукали вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Пара предпочла воздержаться от каких-либо комментариев по этому поводу, однако уже в апреле на безымянном пальце Шараповой появилось кольцо.