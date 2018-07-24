Развратные фото Марии Шараповой "взорвали" Сеть

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Интимные снимки теннисистки Марии Шараповой с отдыха стали достоянием общественности. Папарацци застукали и сфотографировали спортсменку вместе с бойфрендом – бизнесменом Алексом Гилксом.
Как пишет Life, после поражения на старте Уимблдона российская теннисистка Мария Шарапова отправилась отдыхать в Италию, где смогла расслабиться.
"Однако "горевать" она туда отправилась не одна, а вместе со своим женихом Александром Гилксом — основателем аукционного дома Paddle8", - отмечает издание.
Папарацци удалось заснять влюблённых. Они не стеснялись демонстрировать свои чувства, особенно Гилксон.
"Откровенное фото, на котором он нежно целует ягодицу российской спортсменки, облетело уже всю Сеть. Однако наша Маша вела себя гораздо сдержаннее, в отличие от своего избранника", - констатирует Life.
Первые слухи о романе теннисистки и британского миллионера появились в январе. Тогда пару застукали вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Пара предпочла воздержаться от каких-либо комментариев по этому поводу, однако уже в апреле на безымянном пальце Шараповой появилось кольцо.
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