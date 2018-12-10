Разыскиваемый полицией мужчина украл из магазина Петрозаводска набор автотоваров

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, пытавшегося пронести мимо кассы товары для автомобиля, сообщили в Росгвардии Карелии.

В воскресенье дежурный наряд отдела вневедомственной охраны был направлен в один из городских гипермаркетов.

Там был задержан посетитель, пытавшийся пронести мимо кассы целый набор автотоваров. Предметами хищения стали акустическая система, спрей-ароматизатор, электронасос, слесарно-монтажные инструменты. Общая сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей.

При установлении личности выяснилось, что гражданин числится в местном розыске. Он передан полицейским для дальнейшего разбирательства.