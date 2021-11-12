Требуется помощь добровольцев для поиска пропавшего без вести жителя поселка в Карелии

Добровольный поисковый отряд «Длинный берег» обратился за помощью в розыске пропавшего без вести жителя Олонецкого района.

Как сообщается в группе отряда Вконтакте, 3 января ушел из дома и до сих пор не вернулся житель поселка Ильинский Сергей Николаевич Душин 1969 года рождения.

Он был одет в темно-синюю куртку с желтыми полосами, синие джинсы и синюю шапку.

Всех, кто его видел после 3 января, просят позвонить по телефону 112 или 8921 626 42 81.

Требуется помощь добровольцев для поиска.